POL-DU: Kaßlerfeld: Arbeitskollege stellt E-Bike-Dieb

Als der Mitarbeiter einer Firma für Gastronomiebedarf an der Straße "Auf der Höhe" am Freitagmittag (21. Mai, 13:35 Uhr) aus dem Bürofenster schaute, sah er, wie ein Mann sich an dem E-Bike seines Arbeitskollegen mit einem Trennschleifer zu schaffen machte. Er eilte hinaus und konnte den Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der 46-Jährige Verdächtige gab den versuchten Diebstahl zu und entschuldigte sich. Eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gibt es trotzdem.

