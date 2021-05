Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Mehrere Verletzte bei Unfall

Duisburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Grafschafter Straße / Rheindeichstraße / Verbandstraße wurden am Freitagnachmittag (21. Mai, gegen 17 Uhr) mehrere Menschen verletzt. Ein Ford (Fahrerin: 27, Beifahrer: 29) und ein Jaguar (Fahrer: 63) prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Der Ford fuhr dem Januar in die Beifahrerseite. Der Jaguar geriet daraufhin ins Schleudern und stieß gegen einen VW (Fahrer: 83), der gerade auf der Verbandsstraße an einer roten Ampel wartete. Bis auf den Mann im VW, kamen alle Unfallbeteiligten zur Behandlung in Krankenhäuser - bei keinem bestand Lebensgefahr. Der Ford und der Jaguar waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

