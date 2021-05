Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Trickdiebe stehlen Schmuck

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte hat sich am Donnerstag (20. Mai) gegen 14:15 Uhr bei einem Ehepaar auf der Deichstraße als Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt ausgegeben. Sie befragte an der Haustür die Senioren (75, 82) zur Corona-Pandemie und die Zimmeraufteilung in ihrem Haus. Etwa eine halbe Stunde später klingelte die etwa 40 Jahre alte Frau erneut bei den Duisburgern. Sie hätte noch ein paar Fragen und würde sie gerne im Haus mit den Eheleuten besprechen. Diese baten die Dame, die eine Strickjacke trug, hinein und lehnten die Haustür an. Nachdem die falsche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes gegangen war, bemerkten die Bewohner, dass Schmuck und eine Münzsammlung fehlt. Nach Einschätzung der Polizei, wird mindestens eine weitere Person ins Haus gegangen sein und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

