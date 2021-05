Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Seniorin ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (20. Mai) gegen 15:15 Uhr im Stielmuspark an der Holtener Straße einer 68-Jährigen die Geldbörse aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit zwei weiteren Männern in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Alle drei waren etwa 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Der Größte ist etwa 1,80 Meter groß und hatte eine Baseballkappe auf. Die anderen beiden sind circa 1,70 Meter groß. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

