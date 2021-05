Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/GP) Nellingen/Gruibingen (A 8) - Kükentransport kontrolliert

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Tiertransport. Der sehr schäbig aussehende Sprinter fuhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart auf Höhe von Nellingen. Die Beamten konnten den Transporter an der Anschlussstelle Mühlhausen feststellen und auf dem Parkplatz Kornberg kontrollieren. Der Fahrer betreibt eine Geflügelzucht und war auf dem Weg Küken von Hühnern, Enten und Gänsen auszuliefern. Die Tiere waren in Plastikkisten und Pappkartons untergebracht, welche sich bis an die Decke des Fahrzeugs stapelten. Soweit war alles in Ordnung. Allerdings konnte der 54-jährige Fahrer keinen Befähigungsnachweis für Tiertransporte vorweisen. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob der Lenker keinen Nachweis besitzt oder ihn nur nicht mitführte. Nach der Kontrolle setzte der Sprinter seine Fahrt fort.

