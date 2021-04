Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Katalysators

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Ein 21-jähriger Hannoveraner parkte seinen PKW VW Golf in der Zeit von Mittwoch, 31.03.2021, bis Samstag, 03.04.2021, 17.00 Uhr, am Bahnhof in Sarstedt. In dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter den Katalysator des PKW. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

