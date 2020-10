Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Porsche Cayenne beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet - 5.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (20.10.) zwischen 8 und 12 Uhr in der Dorfgärtenstraße ereignet hat, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte die komplette Beifahrerseite eines zum Parken abgestellten Porsche Cayenne. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheimer-Neckarau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell