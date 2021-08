Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Glückliches Zusammentreffen bei der Polizei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 09.08.2021, erschien eine Hildesheimerin in der hiesigen Dienststelle und wollte den Diebstahl ihrer Geldbörse anzeigen. An dem Bürger- und Servicepoint gab sie ihre Daten an und nahm im Wartebereich Platz.

Nach nur 10 Minuten stand eine junge Frau ebenfalls am Servicepoint und teilte der aufmerksamen Mitarbeiterin der Polizeiinspektion mit, dass ihr Vater eine Geldbörse aufgefunden hat.

Ein kurzer Blick in das Portemonnaie genügte. Die Mitarbeiterin stellte fest, dass die aufgefundene Geldbörse der Hildesheimerin im Wartebereich gehörte. Zudem konnte sie ihr die erfreuliche Nachricht überbringen, dass diverse Karten vorhanden sind. Die Geschädigte war erleichtert, es fehlt lediglich ein kleiner Geldbetrag.

