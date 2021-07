Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung auf dem Rathausplatz

Landau (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter einem Passanten auf dem Rathausplatz unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Zeugen kamen hinzu und wollten die beiden trennen. Dabei schlug der Täter einem der Zeugen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Kramstraße. Die beiden Geschädigten, 29 und 32 Jahre alt wurden durch die Schläge leicht verletzt, der Hintergrund der Tat ist bislang unklar. Zeugen welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell