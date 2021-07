Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Roter BMW beschädigt

Dörrenbach (ots)

Ein roter Pkw BMW, 3er Modell, wurde Mittwoch, 21.07.2021, zwischen 13:00 Uhr und 17:15 Uhr, in einer Parkbucht in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 85, beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte, vermutlich im Vorbeifahren, einen Sachschaden in Höhe von 500.- Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter 0634393340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

