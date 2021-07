Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Farbschmierereien - Täter gestellt

Landau (ots)

Am Mittwochnachmittag konnte eine aufmerksame Zeugin einen Jugendlichen dabei beobachten, wie er Farbschmierereien an eine Hauswand in der Maximilianstraße sprühte. Beim Eintreffen der Polizei war der Jugendliche nicht mehr vor Ort anzutreffen. Die Zeugin hatte jedoch eine genaue Täterbeschreibung abgeben können, sodass der Jugendliche, ein 16-Jähriger aus Annweiler im Rahmen der Fahndung gestellt werden konnte. Im Nachgang wurden weitere Farbschmierereien an Pfosten und Fahrplantafeln festgestellt, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

