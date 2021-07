Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Landau (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 13-Jährigen Fahrradfahrerin und einem 20-jährigen Autofahrer kam es am Mittwochnachmittag in Landau. Gegen 16 Uhr fuhr die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zum Marienring übersah ein entgegenkommender Autofahrer, der nach links in den Marienring einbiegen wollte die 13-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, die Fahrradfahrerin stürzte, zog sich Schürfwunden zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Auto entstand insgesamt ein Sachschaden von 1600 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell