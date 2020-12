Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/B 39: Frontaltzusammenstoß auf B 39; zwei Schwerverletzte; B 39 wieder einseitig befahrbar; Pressemitteilung Nr. 2

Mühlhausen/B 39Mühlhausen/B 39 (ots)

Die B 39 ist nach einem Fontalzusammenstoß zweier Autos an der Einmündung zur K 4271 in Richtung Tairnbach teilweise wieder befahrbar. Die Vollsperrung ist aufgehoben. Der Verkehr aus Richtung Wiesloch wird in Richtung Angelbachtal an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Derzeit laufen noch die Unfallaufnahme und -rekonstruktion sowie die Bergung der Fahrzeuge.

