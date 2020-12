Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/B 39: Schwerer Verkehrsunfall; Vollsperrung; Näheres noch nicht bekannt; Pressemitteilung Nr. 1

Mühlhausen/B 39Mühlhausen/B 39 (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, kam es auf der B 39, Einmündung K 4271 in Richtung Tairnbach zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt sind. Über das Ausmaß sowie den Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor.

Die B 39 ist derzeit voll gesperrt.

