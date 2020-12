Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geländewagen mit hochwertigem Werkzeug entwendet - Täter unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-KreisHockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Tom-Bullus-Straße einen Nissan Navara. Der Geländewagen war am Montagabend gegen 18 Uhr von seinem Besitzer vor dem Anwesen abgestellt worden. Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr stellte er das Fehlen des Fahrzeuges fest. Im Fahrzeug befanden sich ein hochwertiger Schlagbohrer, die dazugehörigen Akkus inklusive Ladegeräten sowie zwei Lasermessgeräte. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang bzw. zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, setzen sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst Telefon 0621/174-4444, in Verbindung.

