POL-HI: Unfallfluchten in Duingen und Alfeld

Duingen (ni) - Ein bislang unbekannter Fahrer verursacht mit seinem Fahrzeug in der Straße "Schmiedebrink" einen Verkehrsunfall am 08.08.2021, zwischen 18:20 Uhr und 20.30 Uhr. Beschädigt wird dabei ein VW Passat einer 61-jährigen Duingerin. Deren Fahrzeug war dort ordnungsgemäß geparkt. Ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern entfernte sich der Verursacher vom Ort des Geschehens.

Alfeld - Am 09.08.2021 befährt eine 63-jährige alfelderin mit ihrem Pkw Mercedes die Verbindungsstraße von Föhrste in Richtung. Unmittelbar vor der Leinebrücke kommt ihr ein Quad, welches zu weit links auf der Fahrbahn unterwegs ist, entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht die Pkw-Fahrerin aus und stößt gegen die Brückenbegrenzung. Dadurch wird der Pkw erheblich beschädigt. Die Fahrerin bleibt unverletzt. Der unbekannte Quadfahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

