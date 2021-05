Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin überschlägt sich nach Sturz in einer Kurve

Jülich-Kirchberg (ots)

Eine 54-jährige Motorradfahrerin aus Niederaußem befuhr mittags die K 43 aus Kirchberg kommend in Fahrtrichung Schophoven. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam zu Sturz. Anschließend rutschte die Fahrerin über die Fahrbahn in den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Dort kam es noch zu einem Überschlag von Maschine und Fahrerin. Die Fahrerin erlitt u.a. Schürfwunden am linken Bein und war während der notärztlichen Versorgung ansprechbar. Mit Verdacht auf innere Verletzungen wurde die Motorrradfahrerin in ein Krankenhaus verbracht .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell