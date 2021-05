Polizei Düren

POL-DN: Imbiss verwüstet und Tageseinnahmen gestohlen

Niederzier (ots)

Am 30.04.2021, um 21.15 Uhr, kam es in Huchem-Stammeln in einem Grill-Imbiss zwischen dem Personal und Kunden zu Streitigkeiten, die zu einer Körperverletzung und Bedrohungen zum Nachteil des Personals führten. Wenige Minuten später kamen die Kunden mit ca. 10 Personen als Verstärkung erneut zu dem Imbiss. Sie waren mit Messern und einer Axt bewaffnet. Sie schlugen, die mittlerweile verschlossene Glas-Eingangstür mit der Axt ein. Im Imbiss entnahmen sie aus der Kasse die gesamten Einnahmen, beschädigten das Küchenfenster, das Thekenglas sowie die Plexiglas-Banner. Die Täter flüchteten vom Einsatzort. Ermittlungen dauern noch an. Bei sachdienslichen Angaben informieren sie bitte die Polizei in Düren unter der 02421/949-0.

