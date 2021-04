Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer gestürzt, Autofahrer gesucht

Jülich (ots)

Bereits am 20.04.2021 ereignete sich ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw auf der Jülicher Straße, der erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag, den 20.04.2021, war ein Radfahrer gegen 05:15 Uhr auf der Jülicher Straße unterwegs. Der 22-Jährige fuhr von Welldorf nach Jülich. Hinter der Brücke über die B 55, aber noch vor der nächsten Kurve sei ein Pkw sehr nah und mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeigefahren. Obwohl es nicht zur Berührung zwischen Auto und Fahrrad kam, geriet der Radfahrer aus Jülich ins Straucheln und stürzte in den rechtsseitigen Grünstreifen, wobei er leicht verletzt wurde. Er schob das Rad nach Hause und suchte am nächsten Tag selbstständig einen Arzt auf.

Bei dem Wagen soll es sich um einen hellen, etwas breiteren Pkw gehandelt haben. Angaben zum Fahrer, der sich seiner Unfallbeteiligung möglicherweise nicht bewusst ist, konnte der 22-Jährige nicht machen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, sich zu melden. Anrufe nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5232 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell