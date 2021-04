Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt nicht beachtet

Linnich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec kam es am frühen Mittwochmorgen an der Einmündung der K 6 mit der L 228. Der Pedelecfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 05:45 Uhr war der 51-jährige Mann aus Aldenhoven mit seinem Rad auf der L 228 aus Richtung Merzenhausen kommend in Fahrtrichtung Linnich unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-jähriger Jülicher mit seinem Pkw die K 6 von Barmen aus in Richtung der L 228. Am dortigen Stop-Schild hielt der Autofahrer an, fuhr dann jedoch los, als der Pedelec-Fahrer fast an ihm vorbei war. Er stieß mit seinem Wagen gegen das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der 51-Jährige stürzte. Der Autofahrer gab gegenüber den Beamten an, den Zweiradfahrer nicht wahrgenommen zu haben. Mit einem RTW wurde der Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell