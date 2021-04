Polizei Düren

POL-DN: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Linnich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (28.04.2021) zu Donnerstag (29.04.2021) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Autos, während diese in Tetz auf einem öffentlichen Parkplatz standen. Wer hat etwas beobachtet?

Bei dem Tatort handelt es sich um einen kleinen Parkplatz rechts neben der Straße "Zum Hagelkreuz", unmittelbar vor der Einmündung zur Straße "Am Hühnerholz". Dort hatte ein Autofahrer seinen Wagen gegen 21:30 Uhr am Mittwoch abgestellt. Als er am Donnerstag um 04:45 Uhr in der Frühe zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er an diesem sowie an zwei weiteren dort geparkten Fahrzeugen frische Beschädigungen fest: Augenscheinlich hatte jemand die Außenspiegel abgetreten.

Die Höhe des mutwillig herbeigeführten Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Da bislang keine Hinweise auf mögliche Verdächtige vorliegen, bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen zu melden. Die zuständige Ermittlerin ist unter der Telefonnummer 02421 949-8620 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle Hinweise an unter der 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell