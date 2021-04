Polizei Düren

POL-DN: Blutspur führt zu Tatverdacht

Linnich (ots)

Nach einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Linnich im vergangenen Jahr sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Deren Auswertung ergab nun einen dringenden Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen.

Im August 2020 wurde in einen Supermarkt an der Erkelenzer Straße eingebrochen und daraus Tabakwaren entwendet. Der oder die Täter hatten dabei einen Gullideckel zum Einwerfen von Glastüren benutzt - und eine Blutspur hinterlassen. Diese wurde damals gesichert und inzwischen analysiert. Das Ergebnis: das Blut konnte einem 34-jährigen Mann zugeordnet werden, der derzeit eine Haftstrafe in anderer Sache absitzt.

Dieses Untersuchungsergebnis wird nun zwecks Anklageerhebung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell