Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Parkende Autos beschädigt

LudwigslustLudwigslust (ots)

In Ludwigslust haben unbekannte Täter zwei parkende Autos beschädigt. An den betreffenden Fahrzeugen in der John-Brinckman-Straße wurden die Außenspiegel abgebrochen. Zeugen meldeten kurz vor 23 Uhr drei Personen, die sich vom Tatort entfernten. Die Polizei hat im Umfeld des Tatortes wenig später zwei junge Männer angetroffen und deren Personalien aufgenommen. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

