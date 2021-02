Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 08.20 Uhr auf der Forststraße zwischen Gemmrigheim und Ottmarsheim ereignete. Eine 36-jährige Ford-Lenkerin war vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn unterwegs und kam am Ortsausgang Gemmrigheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich eines Grabens sowie einer steilen Böschung überschlug sich der Wagen und blieb dort anschließend liegen. Hinzugezogene Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Kirchheim und Gemmrigheim stellten das Fahrzeug anschließend wieder auf die Räder. Hierzu musste kurzfristig die Straße komplett gesperrt werden. Durch den Unfall wurde die 36-jährige Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

