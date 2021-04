Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin schwer verletzt

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen erfasste ein Pkw eine Fußgängerin auf einem Gehweg. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Autofahrer aus Düren die Zülpicher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er nach rechts in ein Grundstück einbiegen wollte, musste er den dortigen Gehweg überqueren. Seinen eigenen Angaben zufolge konnte er diesen wegen der noch herrschenden Dunkelheit und den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen nicht gänzlich einsehen, weshalb er seinen Wagen zunächst bis zum Stillstand abbremste und dann langsam einbog. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die aus Sicht des Autofahrers von rechts kommend auf dem Gehweg ging. Es handelte sich um eine 40-jährige Dürenerin, die durch die Kollision mit dem Pkw zu Fall gebracht wurde.

Nachdem die Frau an der Unfallstelle notärztlich behandelt wurde, brachte ein Rettungswagen sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, ein Sachschaden an seinem Fahrzeug entstand nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell