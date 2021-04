Polizei Düren

POL-DN: Kollision beim Abbiegen

Nörvenich (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw wurden am Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 10:30 Uhr hatte eine 58 Jahre alte Frau aus Nörvenich die L495 aus Richtung des Rhein-Erft-Kreises kommend in Fahrtrichtung Nörvenich befahren. An der Kreuzung zur Triftstraße beabsichtigte sie, nach links in Richtung des Gewerbegebietes abzubiegen. Sie ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein und bog ab, als es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. An dessen Steuer saß ein 25-jähriger Dürener, der in Fahrtrichtung Wissersheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Unfallverursacherin und de Dürener wurden leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mindesten 4500 Euro geschätzt. Während der Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme war der Abschnitt der L495 für den übrigen Verkehr bis etwa 12:20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell