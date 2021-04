Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Langerwehe und Titz

Bild-Infos

Download

Langerwehe / Titz (ots)

In Langerwehe und Titz wurde jeweils ein Einbruch gemeldet. Während die Täter in Langerwehe bereits von Freitag auf Samstag zuschlugen, waren in Titz von Sonntag auf Montag Einbrecher unterwegs.

In der Straße Auf'm Kutsch in Langerwehe Hamich wurde ein Einbruch gemeldet, der sich zwischen Freitag, 23.04.2021, 11:00 Uhr, und Samstag, 24.04.2021, 12:30 Uhr, ereignet haben muss. Der oder die Täter sind vermutlich über ein Baustellengerüst auf die Garage eines Mehrfamilienhauses gelangt, von wo aus sie ein Fenster aufhebelten und ein Laptop stahlen. Sie entkamen vermutlich auf demselben Weg.

In Titz verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 25.04.2021, 12:00 Uhr, bis Montag, 26.04.2021, 20:45 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Weidenstraße. Hier gelangte man durch Aufhebeln eines Küchenfensters ins Haus und stahl Gewehre aus einem verschlossenen Waffenschrank.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Jeder Hinweis zählt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell