Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Supermarkt

Langerwehe (ots)

In der Nacht zum 27.04.2021 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Supermarkt. Die Täter konnten flüchten.

Um 02:41 Uhr wurde am heutigen Dienstag der Alarm eines Supermarktes in der Straße Am Parier in Langerwehe ausgelöst. Ein Mitarbeiter stellte vor Ort eine geöffnete Tür fest und verständigte die Polizei. Die Einbrecher hatten Regale zerstört und Zigaretten gestohlen, nachdem sie eine Seitentür aufgehebelt hatten, um in den Markt zu gelangen. Eine Durchsuchung des Marktes mit Hilfe eines Diensthundes verlief negativ. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun. Auf Überwachungsvideos sind drei Männer zu sehen.

Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen nimmt die Leitstellte der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell