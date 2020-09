Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannter beschädigt geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag, 04.09.2020, 18.00 Uhr und Mittwoch, 09.09.2020, 08.00 Uhr einen Mercedes, der im Tatzeitraum in der Liebenaustraße in Waldenbuch abgestellt war. Der Täter schlug mit einem noch unbekannten Gegenstand zwei tiefe Beschädigungen in die Motorhaube des Wagens. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 526990 , in Verbindung zu setzen.

