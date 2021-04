Polizei Düren

POL-DN: Zeugen stoppen Dieb

Düren (ots)

Nach einem Griff in die geöffnete Kasse versuchten Zeugen, einen Dieb in einem Discounter festzuhalten. Sie konnten ihn an einer vollständigen Flucht hindern.

Gegen 21:05 Uhr am Montagabend wollte ein Mann eine Flasche Wasser in einem Supermarkt an der Nideggener Straße kaufen. Doch als die Kassiererin die Kassenschublade öffnete, griff der Mann hinein und griff nach dem Bargeld. Die Mitarbeiterin und Kunden versuchten, den Dieb an seiner Tat sowie einer anschließenden Flucht zu hindern, doch ihm gelang es, aus dem Gebäude zu rennen. Wenige Meter später wurde er dann von einem Zeugen eingeholt und festgehalten, andere Passanten halfen ebenfalls. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen den 29-Jährigen aus Düren vorläufig fest, da zunächst nicht geklärt werden konnte, wo der Beschuldigte wohnt. In seiner Vernehmung am Dienstagmorgen gab der suchtkranke Beschuldigte an, mittellos zu sein und aus einer Notlage heraus gehandelt zu haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eröffnet, seine Wohnsituation wurde geklärt. Nach erfolgter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Dürener im Anschluss an seine Vernehmung entlassen. Durch den zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei erfolgte eine Vermittlung an eine städtische Hilfeeinrichtung.

