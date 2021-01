Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Frontalzusammenstoß - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag (27. Januar, 15:40 Uhr) zwei Autos auf der Carl-Benz-Straße frontal zusammengestoßen. Ein 37-Jähriger am Steuer eines BMW wollte nach links auf die Auffahrt zur A40 abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW. Durch die Kollision verletzten sich der VW-Fahrer (60) und seine 56-jährige Beifahrerin. Rettungswagen brachten beide in nahgelegene Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Duisburg