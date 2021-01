Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen (27. Januar, 8:10 Uhr) eine 26-jährige Radfahrerin an der Kreuzung Bergheimer Straße / Kreuzacker angefahren. Der Mann im Opel hielt zunächst am Stoppschild. Als er wieder anfuhr, stieß er mit der querenden Radfahrerin zusammen. Dann fuhr er einfach weiter. Die 26-Jährige verletzte sich leicht und wollte selber einen Arzt aufsuchen. Das Verkehrskommissariat 21 sucht den Autofahrer und Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell