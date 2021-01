Polizei Duisburg

POL-DU: Serm: Zigarettenautomat gesprengt

Duisburg (ots)

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Donnerstag (28. Januar, 01:15 Uhr) ein Pärchen (34 und 38) an der Dorfstraße aus dem Schlaf gerissen. Als beide aus dem Fenster schauten, sahen sie einen qualmenden Zigarettenautomaten. Verdächtige Personen konnten sie nicht erkennen. Polizisten nahmen den Automaten genau unter die Lupe und stellten fest, dass nichts gestohlen wurde. Das Kriminalkommissariat 36 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

