Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht durch Sattelzugmaschine mit Auflieger B6, Höhe Sarstedt/Heisede

HildesheimHildesheim (ots)

Sarstedt-Heisede -auf der B 6, Fahrtrichtung Hildesheim(fm)

Am Donnerstag, 03.12.2020, um 09:25 Uhr, soll ein Sattelzug aus Litauen, einen anderen Sattelzug aus Hannover auf der B6 in Höhe Heisede, Fahrtrichtung Hildesheim, überholt haben. Obwohl der Überholvorgang noch nicht beendet war, scherte der Sattelzug aus Litauen plötzlich nach rechts zurück auf den Hauptfahrstreifen. Der 47-jährige Fahrer des hannoverschen Sattelzuges, der weiße Container geladen hatte, -große Aufschrift Hellmann - , bremste und musste ebenfalls nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet er jedoch zu weit ins Begleitgrün und streifte auf einer Länge von 20 Meter die Leitplanke. Am Sattelzug und der Leitplanke entstanden Sachschäden von ca. 3000 Euro. Der Sattelzug aus Litauen, der rot verplant ist, fuhr einfach weiter. Die Polizei in Sarstedt sucht Zeugen, die das Fahrmanöver beobachtet haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 05066-9850 melden.

