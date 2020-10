Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter Betrüger unterwegs

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr ergaunerte ein Unbekannter Bargeld in einer Bäckerei an der Homberger Straße.

Der Mann täuschte eine geplante Lebensmittellieferung vor und verlangte eine Anzahlung.

Beschreibung:

180 cm groß, dicke Figur, schwarze, kurze Haare und Vollbart. Der Mann trug einen dunklen Pullover und eine Jeans. Er wird als Südländer beschrieben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

