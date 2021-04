Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210428.2 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt am Dienstagabend

Itzehoe (ots)

Dienstagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert am Steuer eines Kleinwagens saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz nach 19.00 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Oelixdorfer Straße den Fahrer eines Autos zu überprüfen. Im Zuge dessen stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei ihrem Gegenüber fest. Ein darauf durch den 53-Jährigen absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,16 Promille. Anderthalb Bier habe er getrunken, so der Beschuldigte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Itzehoer an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

