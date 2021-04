Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210427.2 Schafstedt: Einbruch in Kindertagesstätte

Am vergangenen Wochenende ist es in Schafstedt zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen. Die Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.15 Uhr, hebelten Unbekannte an mehreren Fenstern und an einer Tür der Kindertagesstätte in der Judenstraße. Letztlich gelang es ihnen, ein Fenster zu öffnen und durch dieses in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten entfernten sich die Einbrecher wieder, vermutlich ohne Beute.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

