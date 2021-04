Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210427.1 Sankt Margarethen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Sankt Margarethen (ots)

Durch rasantes Fahren hat eine Frau am Montagnachmittag in Sankt Margarethen die Aufmerksamkeit einer Streife geweckt. Im Zuge der darauf durchgeführten Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Dame berauscht war und keinen Führerschein besaß.

Gegen 16.00 Uhr waren die Beamten auf der Hauptstraße unterwegs. Entgegen kam ihnen ein Opel, der mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholte und an dem keine Kennzeichen befestigt waren. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle und führten diese schließlich in der Straße Im Winkel durch. Auf Nachfrage räumte die 37-jährige Fahrerin ein, keinen Führerschein zu besitzen, die Kennzeichen hätte der Halter demontiert. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass der Corsa trotz fehlender Schilder versichert war. Im weiteren Gespräch mit der Frau erhärtete sich der Verdacht, dass sie Rauschmittel zu sich genommen haben könnte. Nach eigenen Angaben habe die Betroffene einige Tage zuvor Marihuana konsumiert. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell