Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Mühlendamm/Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer erwischt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Samstag (6.11.20) rief ein Zeuge die Polizei. Dieser gab gegen 19.30 Uhr den Hinweis, dass vier Jugendliche Graffiti an eine Wand der Bahnunterführung am Mühlendamm sprühen würden. Die Beamten trafen vor Ort drei Jugendliche aus Senden an. Einer flüchtete. Von dem Trio steht ein 17-Jähriger in Verdacht, die Graffiti gesprüht zu haben. Die Jugendlichen mussten mit zur Wache, wo deren Eltern sie abholten. Der tatverdächtige Sendener muss nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell