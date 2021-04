Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210426.8 Albersdorf: Die Albersdorfer Polizei warnt vor Taschendieben

Innerhalb der letzten Wochen ist es auch in Albersdorf vermehrt zu Diebstahlstaten während des Einkaufs gekommen. Seit Ende März meldeten sich bisher fünf Geschädigte bei der Polizei, die den Verlust ihres Portemonnaies zu beklagen hatten. Den Ermittlern ist es bisher leider nicht gelungen, die Täter zu ergreifen. Daher setzen sie auf vermehrte Vorsicht beim Shoppen.

Stets hatten die Diebe es auf Geldbörsen abgesehen, die die zumeist älteren Opfer während des Einkaufs in ihren Hand- oder Einkaufstaschen verwahrten. Betroffen waren sämtliche Verbrauchermärkten in Albersdorf zu unterschiedlichen Tageszeiten, Täterhinweise gab es kaum.

Da die Aufbewahrung des Eigentums nicht immer an sicheren Orten geschah, möchten die Albersdorfer Polizisten gerade ältere Bürger*innen sensibilisieren, ihre Geldbörsen möglichst nah am Körper zu tragen und nicht in externen Taschen oder im Einkaufswagen abzulegen.

Mittlerweile sind in den Verbrauchermärkten Informations-Flyer der Polizei mit dem Titel "Schlauer gegen Klauer" ausgelegt, das Personal in den Geschäften ist hinsichtlich der Diebstahls-Thematik informiert und die Albersdorfer Polizei hat ein besonderes Auge auf die Märkte und ihre Parkplätze. Die Beamten erhoffen sich, so die Zahl der Taten zu minimieren und den Dieben die Tatgelegenheiten zu nehmen.

Bürger*innen, die Fragen rund um den Diebstahl haben, können sich natürlich an die Beamten in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

