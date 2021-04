Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210427.3 Eddelak: Dieb schleicht sich ein und stiehlt Geld

Eddelak (ots)

Bereits am Montag, den 19. April 2021, hat sich ein Dieb durch eine nicht verschlossene Tür geschlichen und die Bewohner eines Hauses in Eddelak bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den ungebetenen Gast geben können.

Im Zeitraum von 22.30 Uhr bis Mitternacht schlich sich ein Unbekannter auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und begab sich zu dem im rückwärtigen Bereich gelegenen Haus. Durch eine nicht abgeschlossene Nebeneingangstür betrat er die Räumlichkeiten der Geschädigten, während diese sich im Obergeschoss aufhielten. Unbemerkt entnahm der Dieb aus einer Geldbörse und aus einem Spartopf etwa 300 Euro und flüchtete anschließend mitsamt seiner Beute.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Wer am Tatabend verdächtige Personen im Bereich des Tatortes bemerkt hat, sollte sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

