POL-IZ: 210428.1 Heide: Unfallbeteiligte Radlerin gesucht!

Heide (ots)

Bereits am Samstag, den 10. April 2021, ist es in Heide zu einer Kollision von zwei Radfahrern im Begegnungsverkehr gekommen. Eine Beteiligte entfernte sich nach dem Vorfall - nach ihr sucht die Polizei nun.

Gegen 11.45 Uhr war der Anzeigende mit seinem E-Bike auf dem linksseitigen Radweg der Meldorfer Straße in Richtung des Fritz-Tiedemann-Ringes unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Meldorfer Straße fuhrpdizsh dem Mann eine Frau auf einem Rad entgegen. Es kam zu einer Berührung der Zweiradfahrer, wodurch die Dame stürzte. Der Heider half der scheinbar unverletzten Gestürzten auf - sie entfernte sich im Anschluss in Richtung des Fritz-Thiedemann-Ringes.

An dem Elektro-Bike des 32-Jährigen entstand ein leichter Sachschaden.

Im Zuge der Unfallermittlungen sucht die Polizei nun nach der Beteiligten, die etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein soll. Sie trug eine Brille und eine blaue Jacke und war auf einem blauen oder schwarzen Damenrad unterwegs. Die Beschriebene wird gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 zu melden.

