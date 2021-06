Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210604.6 Heide: Einbruch in Verkaufsanhänger

Heide (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Imbiss-Anhänger in Heide eingestiegen. Die Täter erbeuteten lediglich Wechselgeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, brachen nicht bekannte Personen die Tür eines Verkaufsanhängers auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schanzenstraße auf. Sie durchsuchten das Innere komplett und stahlen letztlich Wechselgeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell