POL-IZ: 210604.5 Blomesche Wildnis: Gleich zwei Trunkenheitsfahrten an einem Tag

Gleich zwei Anzeigen wegen der Trunkenheit im Verkehr hat sich ein Mann gestern in der Ortschaft Blomesche Wildnis eingehandelt. Nachdem er am Morgen betrunken verunfallte, kontrollierten Einsatzkräfte ihn am Nachmittag erneut - an seinem Rauschzustand hatte sich nichts verändert.

Um 10.50 Uhr war ein 58-Jähriger mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Am Neuendeich aus Richtung Glückstadt kommend in Richtung Borsfleth unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Während die Besatzung eines Rettungswagens den ehemaligen Cuxhavener versorgte, stellten Beamte Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,35 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten, eine Anzeige fertigten und den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten.

Gegen 14.20 Uhr legte der 58-Jährige eine erneute Trunkenheitsfahrt mit seinem Motorroller hin. Polizisten überprüften ihn wieder in der Straße Am Neuendeich, ein Alkoholtest ergab nun 2,65 Promille. Es schlossen sich dieselben Maßnahmen wie am Vormittag an, zusätzlich stellten die Einsatzkräfte den Fahrzeugschlüssel sicher.

