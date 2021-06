Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210604.4 Heiligenstedten: Biker bei Unfall schwer verletzt

Heiligenstedten (ots)

Donnerstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße 5 ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Motorradfahrers ereignet. Der Biker zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Um 11.30 Uhr war der Mann aus Brunsbüttel auf einer Honda aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Wilster unterwegs. In Höhe Heiligenstedten, wo die B5 in Richtung Wilster zweispurig angelegt ist, beabsichtigte der 58-Jährige einen LKW zu überholen. Vor dem Biker befand sich ein Auto, das dieselbe Aktion durchführte. Im Zuge des Wiedereinscherens vor dem Laster verlor der Dithmarscher die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte alleinbeteiligt. Dabei zog sich der Brunsbütteler schwere Verletzungen zu, er war zunächst nicht ansprechbar. An der Maschine entstand Totalschaden, der sich mit etwa 10.000 Euro beziffern lässt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell