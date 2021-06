Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210604.1 Süderheistedt: Das ging noch einmal glimpflich aus...

Süderheistedt (ots)

Donnerstagvormittag hat ein Paketzusteller in Süderheistedt eine Mutter mit Kind übersehen und mit seinem Lieferwagen erfasst. Die Geschädigten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Gegen 10.00 Uhr war ein Mann mit einem Kastenwagen auf der Kleinen Straße aus Richtung Alter Landweg kommend in Richtung Mittelstraße unterwegs. Im Verlauf einer dortigen Linkskurve übersah er eine ihm entgegenkommende Fußgängerin mit einem Kleinkind auf einem Dreirad. Der Wagen erfasste die 25-Jährige und das Dreirad, das mitsamt dem einjährigen Mädchen umkippte. Mutter und Kind erlitten bei dem Unglück leichte Verletzungen und kamen gemeinsam in ein Krankenhaus.

An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro, der Schaden an dem Kinderfahrzeug beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Merle Neufeld

