Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer wirft Kaugummi

Kaiserslautern (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Rummelstraße ein Kaugummi aus dem Fenster geworfen. Die zerkaute Masse landete an einem Fahrzeug, das gerade in Höhe des Hauses Nummer 8 stand. Dessen Fahrerin saß im Wagen und bemerkte den "Einschlag" des Kaugummis. Sie notierte sich das Kennzeichen des vorbeifahrenden Volvo und meldete es der Polizei.

Falls durch die Entfernung der zähen Masse an dem Leasingfahrzeug ein Schaden entstehen sollte, kommen auf den Verursacher - also auf den Werfer des Kaugummis - entsprechende Forderungen zu... |cri

