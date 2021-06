Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen abgestellt - Innenraum durchwühlt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Ahornallee ein Auto durchwühlt. Der Honda Civic stand in Höhe des Hauses Nummer 13 in einer Hofeinfahrt.

Am Dienstagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen war und sich im Innenraum zu schaffen gemacht hatte. Möglicherweise war der Pkw über Nacht unverschlossen abgestellt.

Glück für den Fahrzeughalter: Es wurde nichts gestohlen. - Dennoch unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals offen herumstehen - nicht für fünf Minuten und erst recht nicht für mehrere Stunden! Diebe suchen häufig ganz gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, um sie dann in aller Ruhe nach "brauchbarer Beute" durchsuchen zu können. |cri

