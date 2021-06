Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 43 Fahrer zu schnell

Hochspeyer/Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Geschwindigkeitsmessungen hat die Polizei am Dienstag in Hochspeyer und Mehlingen durchgeführt. Insgesamt wurden im Verlauf des Vormittags 43 Fahrer erwischt, die sich nicht ans vorgegebene Tempolimit hielten. Die meisten kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, neun Fahrer müssen allerdings mit Anzeigen rechnen.

In Hochspeyer wurde die Kontrollstelle auf der B37 in Höhe des Parkplatzes "Ruheforst Ost" eingerichtet. In der Zeit von 9 bis 10.45 Uhr wurden hier 22 Fahrzeuge gemessen, die über den erlaubten 70 km/h lagen. 13 Verwarnungen wurden ausgestellt, neun Fahrer waren jedoch so rasant unterwegs, dass auf sie nun Anzeigen zukommen. Am deutlichsten überschritt ein Fahrer mit 106 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Die erwischten Schnellfahrer wurden herausgewunken und kontrolliert. Dabei wurden noch fünf Mängelberichte wegen fehlender Dokumente, nicht mitgeführter Gegenstände und Defekten an der Beleuchtung fällig.

Anschließend wechselten die Einsatzkräfte den Kontrollort und nahmen von 12.20 Uhr bis 13.25 Uhr den Verkehr in Mehlingen in der Hauptstraße, Fahrtrichtung Enkenbach, in der 30er-Zone ins Visier. In dieser Zeit wurden 21 zu schnelle Fahrer gemessen - der schnellste im negativen Sinn mit 53 km/h. Alle erhielten kostenpflichtige Verwarnungen; ein Fahrer außerdem noch einen Mängelbericht, weil er seine Papiere nicht dabei hatte. |cri

