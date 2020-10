Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Straßenbahn wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz

Karlsruhe (ots)

In einer Straßenbahn der Linie 1 kam es am Mittwoch zwischen 17.05 und 17.20 Uhr zwischen den Haltestellen "Europabad" und "Europaplatz" zu Auseinandersetzungen mit drei Jugendlichen, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Das Trio, ein Pärchen im Alter von 16 bis 17 Jahren und ein etwa 15-Jähriger, sind an der Haltestelle "Oberreut Zentrum" zugestiegen, ohne den in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als am Haltepunkt der Europahalle ein ungefähr 16-Jähriger an Krücken gehend zustieg, sprach er das junge Pärchen auf den Missstand an. Dabei kam es zum verbalen Disput und ein 49-jähriger Fahrgast mischte sich couragiert für den gehbehinderten jungen Mann ein, ohne handgreiflich zu werden.

Insbesondere die männlichen Parts des Trios erwiderten dies mit übelsten Beleidigungen. Der 49-Jährige Helfer wurde gar mit dem Tode bedroht und aufgefordert, mit auszusteigen, um alles Weitere außerhalb der Bahn klären zu können. Nachdem sich der Angesprochene weigerte, am Europaplatz auszusteigen, wollte ihm der Ältere mit einem Regenschirm gegen den Kopf stoßen. Dies konnte mittels Armabwehr verhindert werden. Geistesgegenwärtig habe der Angegriffene den Jugendlichen aus der Bahn gedrängt und zu Boden gestoßen.

Unterdessen kamen Zeugen hinzu, die beide trennten und die Polizei verständigten. Anschließend flüchtete der Angreifer in die Postgalerie. Die polizeiliche Fahndung blieb ergebnislos.

Der Täter wird auf 16 bis 17 Jahre alt, 180 cm groß und schlank beschrieben mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er und trägt braunes, kurzes Haar, einen Bartflaum und war mit Pullover und West bekleidet. Zudem trug er Sportschuhe und führt einen gelben Regenschirm mit.

Sein Begleiter ist etwa 15 Jahre alt, 170 cm groß mit schmächtiger Figur, gleichfalls von osteuropäischem Erscheinungsbild mit mittelblondem, kurzem Haar. Er trug ein helles Sweat-Shirt und führte eine Sporttasche bei sich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht neben weiteren Zeugen auch Hinweisgeber auf die beschriebenen Personen, insbesondere aber auch den anderen, etwa 16 Jahre alten Betroffenen, der an Krücken ging.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Marktplatz unter 0721 666-3311 entgegen.

